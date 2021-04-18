Четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" пройдет в Тюмени

Фото из группы "Морфология улиц | Тюмень" ВКонтакте

В Тюмени ведется прием заявок на четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц", который пройдет под темой "Синестезия". К участию приглашены художники со всей России. Анкеты принимаются до 11 мая.

Шорт-лист из 13 участников будет опубликован в соцсетях проекта 17 мая. Еще две работы будут принадлежать приглашенным экспертам. В рамках серии творческих мероприятий с 12 по 25 июля художники создадут 15 стрит-артов. Работы будут о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Кроме того, на улицах Северной, 11 и Северной, 9 обновят арт-квартал. Сейчас там нанесены муралы художников из Перми и Тюмени на разные темы в разных техниках. Планируется сделать это место комплексным, отражающим единый стиль и идею. Благодаря этому в Тюмени будет открыта галерея под открытым небом.

Кроме того, с 24 апреля по 29 мая в офлайн-режиме будет организована образовательная программа для художников и горожан. Спикерами станут федеральные кураторы, продюсеры и художники. Они расскажут, как исследовать город, взаимодействовать с ним, понимать уличное искусство.

30 июня и 1 июля состоится лагерь для волонтеров. Участников познакомят с историей уличного искусства, терминологией, научат подготавливать стены для художников, писать релизы и брать интервью. По итогам будет сформирована группа волонтеров для работы на фестивале.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф. Эксперты посмотрят портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Трансфер и проживание в Тюмени оплачивает организатор, пишет "Мегатюмень".