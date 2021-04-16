Начальник Госавтоинспекции Тюменской области заключен под стражу

В Тюменской области судом по ходатайству следствия в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина и его посредника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлены обвинения в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 6 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Сегодня, 16 апреля 2021 года, Ленинским районным судом Тюмени рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.