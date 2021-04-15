Маленьких тюменцев приглашают в "Королевство теней"

13:26 15 апреля 2021
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Фото: пресс-служба ТМПО

В это воскресенье, 18 апреля, детский центр "Музейляндия" приглашает маленьких тюменцев на интерактивную экскурсию-игру "Королевство теней".

Участники встречи познакомятся с детским центром, отыщут своего героя сказки, создадут декорации и почувствуют себя в роли актера теневого спектакля. Мероприятие проводится для сборной группы до 20 человек.

Экскурсия пройдет с 12:00 до 13:00. Стоимость участия - 100 рублей. При покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения и стоимость составит 95 рублей. Детский центр "Музейляндия" расположен в здании музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63). Возрастная категория 6+.

Теги: дети , досуг , музеи , сказка , спектакли , ТМПО
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