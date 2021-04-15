В Тюмени состоится конференция по развитию некоммерческого сектора

Благотворительный фонд развития города Тюмени 16 и 17 апреля проведет в Тюменском технопарке межрегиональную конференцию "От ресурсных центров для НКО к центрам развития местных сообществ УрФО".

В проекте с одноименным названием участвуют 6 регионов УрФО: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Его цель — содействие усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием граждан.

В первый день конференции представители национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и департамента социального развития и инноваций министерства экономики РФ расскажут о государственной системе поддержки СО НКО. Координаторы региональных и муниципальных ресурсных центров поделятся своими достижениями и планами, о региональных практиках укрепления инфраструктуры некоммерческого сектора в территориях России расскажут руководители крупнейших российских НКО.