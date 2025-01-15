Тюменскую область для отдыха в новогодние каникулы выбрали более 240 тысяч туристов

В новогодние каникулы Тюменскую область посетили более 240 тысяч гостей - на 14 процентов больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Александр Моор.

Как и в прошлый год, у нас гостили жители из 70 регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пермского края, однако основную часть составили жители Ямала, Югры и соседних областей. Традиционно высоким спросом пользовались наши термальные источники. Там побывал каждый третий турист.

по словам главы региона, значительно вырос интерес к музеям, путешественники стали чаще выбирать для отдыха туркомплексы: "Ялуторовский острог", тематический парк "Тобол" и парк-отель "Абалак". Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха составила 75%.

Год назад информационный центр правительства региона сообщал, что на новогодние праздники Тюменскую область посетили более 200 тысяч туристов, в основном из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Ранее замгубернатора Андрей Пантелеев, комментируя туристические итоги года, отметил, что в нынешние новогодние каникулы, помимо терм, огромным спросом пользовались индивидуальные и групповые туры по городам Тюменской области.

"Мы видим, что с каждым годом наш регион становится все востребованным направлением для путешествий. В подтверждение этому немного цифр. Если в 2023-м году туристический поток составил 4,06 млн человек, то уже 2024 году порядка 4,26 млн гостей. Обьем налоговых поступлений от отрасли туризма, по оценочным данным, составит 3,4 млрд рублей. С 2018 года он увеличился более чем в 3,5 раза", - отметил Пантелеев.

По его словам, в 2025-м году тюменцев и гостей ждёт немало ярких событий в туристической сфере, будут новые проекты и новые открытия, что сделает отдых в Тюменской области еще "более ярким и незабываемым".