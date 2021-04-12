Какой Интернет выгодно подключить в частном секторе

Часто люди думают, что подвести Интернет в частный дом, – дорого, трудно и невыгодно, и Интернет всё равно не будет отличаться хорошей скоростью. Но так ли это на самом деле? Зависит от выбора подключения.

Пожалуй, оптимальный и самый востребованный в настоящее время среди жителей частных домов вариант – технология PON (Passive Optical Network, пассивная оптическая сеть). Гарантирует стабильный сигнал с высокой скоростью и быстроту установки, позволяет подключить несколько услуг связи разом, может быстро передавать данные большого объема (включая голос и видео), надежен и неприхотлив в обслуживании.

В Тюмени и Тюменском районе Интернет в частный сектор по технологии PON много лет успешно проводит "Русская компания". Провайдер обладает широкой сетью покрытия, предлагает приятные тарифы и гарантирует высокий уровень сервиса. Помимо Тюмени, услуги компании доступны в большинстве посёлков Тюменского района по Московскому тракту, продолжается движение в сторону Салаирского и Ирбитского трактов.

До конца 2021 года для проживающих в частном секторе именинников действует скидка 50% на подключение любой услуги связи. В предложение включается месяц до и месяц после даты рождения.

В арсенале "Русской компании" есть не только высокоскоростной безлимитный Интернет, но и кабельное ТВ с более чем 200 каналов, а тарифные линейки широки и разнообразны, поэтому каждый сможет выбрать нужный именно ему вариант, предлагаемая скорость – до 500 Мбит/с.

Для домов, находящихся в черте города, при подключении Интернета действует линейка "Усадьба", стоимость от 500 рублей в месяц. Желающие добавить к этому кабельное ТВ могут выбрать линейку "Коттедж" (от 700 рублей в месяц).

Для загородных домов предусмотрены линейка "Кантри" (от 900 рублей) и "Слобода" (пакетное предложение Интернет + ТВ стоимостью от 1050 рублей).

Подробнее о тарифных планах и предложениях для частного сектора, а также территории их действия можно узнать на официальном сайте "Русской компании" или по телефону: 39-00-39.