Молодой хирург в Ялуторовске оказал экстренную помощь 84-летнему мужчине с раком мочевого пузыря

В областной больнице №23 Ялуторовска провели чрескожную пункционную нефростомию 84-летнему мужчине, который поступил с диагностированным раком мочевого пузыря в опасном для жизни состоянии. Состояние пациента удалось стабилизировать и выписать для дальнейшего ухода в домашних условиях.

Как сообщил хирург-уролог Джасур Садиров, в состоянии пациента произошли изменения. Метастазы проросли в правый мочеточник. И возникло такое состояние, как уретерогидронефроз.

"Если говорить проще, это патология почки, при которой ее полости механически расширяются изнутри из-за избытка жидкости, отток которой нарушен. Чашечно-лоханочная система почки при этом растягивается, нарушается ее работоспособность. А нефроны лишаются питания и гибнут", - пояснил врач.

По словам Джасура Садирова, это состояние не только опасно, но еще и имеет целый ряд крайне неприятных симптомов, сказывающихся на качестве жизни. В их числе - повышенная температура, проблемы с мочеиспусканием, почечные колики и "вздутие" в нижней части живота. А из-за повышенного количества креатинина и мочевины организм буквально чувствует себя "отравленным".

Операция заняла пятнадцать минут. Под местным обезболиванием и при помощи нефростомического набора хирург-уролог провел чрескожную пункционную нефростомию. При этом ранее в областной больнице №23 такая операция не выполнялась, пишет "хирурга-уролога Джасура Садирова".

"Дренирование под контролем аппарата УЗИ не только позволило нормализовать отток жидкости, но и фактически спасло правую почку пациента. Уретерогидронефроза больше нет. И самочувствие мужчины улучшилось. По основному заболеванию он продолжает получать лечение у профильных специалистов", - рассказали в больнице.