Тюменские поисковики приглашают на онлайн-экскурсию "Они сражались за Родину"

Музей истории поискового движения Тюменской области 8 апреля в преддверии старта регионального этапа "Вахты Памяти" проводит онлайн-экскурсию "Они сражались за Родину".

Поисковики расскажут об одной из трагических страниц истории Великой Отечественной войны – Любанской наступательной операции и представят экспонаты, найденные в полевых поисковых экспедициях на местах кровопролитных сражений в районе деревни Мясной Бор, где в 1989 году состоялась первая Всесоюзная "Вахта Памяти". Более 30 лет тюменские поисковики работают в Новгородской области и в 2021 году вновь отправятся в этот район.

Онлайн-экскурсия состоится 8 апреля 2021 года в 18:00 на официальных страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр имени Артура Ольховского" в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", сообщает Областной поисковый центр.