В Тюмени состоится "Марш Памяти"

Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Этим летом Областной поисковый центр имени Артура Ольховского во второй раз проведет в Тюмени военно-мемориальную экспедицию "Марш Памяти".

Проект "Военно-мемориальная экспедиция "Марш Памяти" направлен на погружение бойцов поисковых отрядов Тюменской области в довоенный быт, отмечают организаторы. Участники "Марша Памяти" пройдут занятия по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке. Ключевым мероприятием "Марша Памяти" станет пеший марш-бросок красноармейцев – участников марша – по историческим памятным местам города Тюмени.

Также бойцы, прошедшие "Марш Памяти", организуют презентацию военно-мемориальной экспедиции в общеобразовательных учреждениях и проведут масштабное мероприятие с элементами реконструкции на открытой городской площадке для жителей Тюмени.

Инициатива получила поддержку Администрации города Тюмени – проект стал победителем конкурса на предоставление муниципального гранта.