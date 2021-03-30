Культорганизаторы Центра культуры и творчества "Тюмень" повысили актерское мастерство

Семинар-практикум по актерскому мастерству прошел в Центре культуры и творчества "Тюмень" 25 и 26 марта. Семинар состоялся в рамках обучения культорганизаторов ЦКиТ.

В роли ведущих выступили руководитель клубного формирования театральной студии "Мечтатели" Дома культуры "Водник" Татьяна Картавцева и ведущая-аниматор, специалист по детским игровым программам Кристина Горбунова.

На актерском мастерстве особое внимание было уделено следующим разделам: сценическое внимание, отработка взаимодействия с партнером, постановка этюдов в парах и практические упражнения.

Предварительно культорганизаторы Центра культуры и творчества "Тюмень" ответили на вопросы анкеты "Мотивация сотрудников сферы культуры".

По традиции семинар начался с динамической и зажигательной музыкальной разминки, чтобы настроить всех участников на позитивную и продуктивную работу. Обучение проходило с максимальным удобством: на полу сцены были расстелены коврики, подушки и пледы, чтобы каждый участник мог чувствовать себя комфортно.

В семинар входила как теория, так и практика. Участникам показали пассивные упражнения на концентрацию личности на своем внутреннем внимании, где необходимо было максимальное расслабление всего тела и погружение в свои собственные мысли.

Также всем участникам предложили активные творческие совместные упражнения. Например, "Зеркало", когда один партнер полностью повторял жесты, мимику и движения другого. Для упражнения "Опиши товарища" участникам нужно было посмотреть друг на друга несколько секунд, отвернуться и максимально точно, красочно и эффектно описать личность, внешность и основные качества своего напарника за определенное время.

В финале первого дня семинара участники разбились на пары, вытащили из "волшебной коробки" понравившийся предмет (венецианская маска, монету, Королевства Монако, веер, очки, статуэтку девушки и т.д.), поставили и сыграли этюд, где центром внимания являлся этот предмет. Это упражнение вызвало массу положительных эмоций от взаимодействия ребят друг с другом.

Семинар-практикум по актерскому мастерству помог участникам найти еще больше точек взаимодействия и коммуникации, а также раскрыл творческий потенциал коллективной работы. По итогам культорганизаторы освоили методы правильной концентрации внимания на себе, на работе с партнером и заданной ролью, что бесспорно поможет в реализации будущих интересных проектов сотрудников ЦКиТ "Тюмень".