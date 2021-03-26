В тюменском Росреестре рассказали об определении кадастровой стоимости земельных участков

Как узнать, каким образом определена кадастровая стоимость земельного участка, рассказывает начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.

В 2020 году на территории Тюменской области ГБУ Тюменской области "Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации" проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, а также земель лесного фонда, земель водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов.

Информация о земельных участках, а также о факторах, оказавших влияние на их стоимость, содержится в отчетах об определении кадастровой стоимости земельных участков. Ознакомиться с отчетами можно на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости земельных участков, предоставляет бюджетное учреждение.

С обращением о предоставлении разъяснений в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические и физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц. Сделать это можно лично, направив обращение почтовым отправлением по адресу: 625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 57Б/6 или по адресу электронной почты – ctd@prto.ru.

Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, предоставляется бюджетным учреждением в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего обращения.