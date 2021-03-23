В Тюмени обсудят культурный потенциал региона

С 1 по 3 апреля в Тюмени пройдет культурно-образовательный форум Тюменской области. Участники узнают об основных трендах развития культуры в России, создадут собственные проекты и защитят их перед представителями органов власти.

Первый день события пройдет на площадке дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко. Здесь состоится главное пленарное заседание, спикерами которого станут региональные и федеральные эксперты: арт-директор арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ", режиссер Александр Фельдман (г. Казань), PR-менеджер проекта "Культура. РФ", отвечающая за продвижение всероссийских акций "Ночь музеев", "Ночь искусств" Оксана Кучирка (г.Москва), сооснователь агентства "Команда+1" Максим Шелунцов (г.Москва), работавший над концертами Мадонны и Стинга, открытием "Гоголь-центра", фестивалем "Усадьба Jazz", главный редактор журнала "Современная библиотека" Любовь Казаченкова, депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Модератором встречи выступит руководитель Центра исследований культурной среды, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных Олег Иванов.

Кроме того, на базе центра "Олимпийская ребячка" (филиал АНО ОДООЦ "Ребячья республика") состоится выездная проектная школа для 120 работников сферы культуры 20 муниципальных районов и 6 городских округов Тюменской области. Участников поделят на команды по 12 человек, после чего каждая группа при поддержке экспертов и модераторов создаст свой проект. В конце форума участники защитят работы перед представителями региональной и муниципальной власти.