Тюменцы узнают, какие книги интересны взрослым и детям

В областном центре состоится встреча, участники которой обсудят, что такое актуальная литература для подростков, и как она говорит с детьми на сложные темы. Лекцию под названием "Новая литература: книги для подростков, интересные всем" проведёт известный тюменский театровед, театральный критик Александрина Шаклеева.

"Разбёремся, как и где искать книги, которые с интересом читают не только дети, но и родители, и почему литература сегодня учит нас не быть ханжами", - анонсируют мероприятие организаторы.

Встреча состоится 21 марта, в 16 часов, в кофейне "Флоу" Кирова, 40. Возрастное ограничение 16+. Количество мест на мероприятия ограничено, пишет "Тюменская область сегодня".