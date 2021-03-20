Тюменцы узнают, какие книги интересны взрослым и детям

08:31 20 марта 2021
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pixabay.com

В областном центре состоится встреча, участники которой обсудят, что такое актуальная литература для подростков, и как она говорит с детьми на сложные темы. Лекцию под названием "Новая литература: книги для подростков, интересные всем" проведёт известный тюменский театровед, театральный критик Александрина Шаклеева.

"Разбёремся, как и где искать книги, которые с интересом читают не только дети, но и родители, и почему литература сегодня учит нас не быть ханжами", - анонсируют мероприятие организаторы.

Встреча состоится 21 марта, в 16 часов, в кофейне "Флоу" Кирова, 40. Возрастное ограничение 16+. Количество мест на мероприятия ограничено, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: книги , лекция
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