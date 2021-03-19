В ТИУ 20 марта пройдет день открытых дверей

Первый после пандемии день открытых дверей Тюменский индустриальный университет проводит 20 марта. Вуз по традиции ждёт в гости учащихся 9-11 классов, их педагогов и родителей.

С 9:30 до 18:30 на 1-3 этажах в 7 корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70) будет организована Работа интерактивных площадок. Будущие абитуриенты познакомятся с историей вуза, узнают о деятельности всех учебных подразделений ТИУ и профессиях, которые можно в них получить. Ребятам расскажут, как после 9 класса поступить в многопрофильный колледж и общеобразовательный лицей университета.

Гостей праздника ждут мастер-классы, а также возможность задать вопросы представителям приёмной комиссии ТИУ. Специалисты озвучат контрольные цифры приёма в 2021 году, сообщат о наиболее востребованных специальностях, новых направлениях подготовки бакалавриата и специалитета.

Приёмная кампания в ТИУ начинается 14 мая. С этого года вуз начнёт готовить специалистов по программе "Горное дело", специализация "Маркшейдерское дело". Новыми направлениями также станут бакалавриат "Наноматериалы" и "Публичная политика и социальные науки", магистратура по архитектуре и управлению персоналом.

В целях предотвращения распространения коронавируса все участники мероприятия в обязательном порядке проходят термометрию, обработку рук антисептиком. Работа будет организована с формированием потоков и групп, в каждой не более 25 человек, общая группа одновременно включает не более 150 человек, сообщает пресс-служба вуза.