Музейный комплекс имени Словцова рассказал тюменцам о певце Крыма

Центре музейных коллекций в День воссоединения Крыма с Россией рассказал о крымском художнике Константине Богаевском, которого воспевал поэт Максимилиан Волошин, а Николай Рерих называл "певцом Крыма". Онлайн-лекция опубликована в группе "ВКонтакте".

Художник Константин Богаевский родился и всю жизнь прожил в Феодосии, его произведения хранятся в центральных музеях России, в том числе Государственной Третьяковской галерее и Государственном русском музее. В фондах тюменского музея хранится альбом 1923 года "Автолитография". Работы художника можно увидеть на выставке "Серебряный век. Уходящая натура", которая открылась 16 марта в музейном комплексе.