Музейный комплекс имени Словцова рассказал тюменцам о певце Крыма

14:04 19 марта 2021
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Центре музейных коллекций в День воссоединения Крыма с Россией рассказал о крымском художнике Константине Богаевском, которого воспевал поэт Максимилиан Волошин, а Николай Рерих называл "певцом Крыма". Онлайн-лекция опубликована в группе "ВКонтакте".

Художник Константин Богаевский родился и всю жизнь прожил в Феодосии, его произведения хранятся в центральных музеях России, в том числе Государственной Третьяковской галерее и Государственном русском музее. В фондах тюменского музея хранится  альбом 1923 года "Автолитография". Работы художника можно увидеть на выставке "Серебряный век. Уходящая натура", которая открылась 16 марта в музейном комплексе. 

Теги: выставки , Крым , музеи , творчество
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