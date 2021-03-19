Онлайн-челлендж о Крыме проходит в Тюменской области

Тюменские волонтеры в соцсетях запустили челлендж "Факты говорят", в котором жителям региона предлагается поделиться интересной и редкой информацией о Крымском полуострове. Таким образом они решили отметить праздник "Крымская весна" в честь воссоединения 18 марта Крыма и Севастополя с нашей страной.

Для участия в онлайн-челлендже "Факты говорят" нужно подобрать несколько интересных или редких фактов о Крымском полуострове, опубликовать их в соцсетях на личных страницах с хештегами #доброволец72 #КрымскаяВесна и #РоссияСевастопольКрым, а ссылку на пост отправить сообщением группе Добровольческое движение | Тюменская область.

Факты принимаются до 21 марта 14:00. Самые увлекательные факты и креативные посты будут опубликованы в группе, а их авторы получат приятные имиджевые подарки.

Информагентство "Тюменская линия" пишет, что жители региона активно участвуют в челлендже. Так, Наталья Канцлер рассказала об основании Керчи, несостоявшемся вулкане Медведь-гора, крупнейшей астрофизической обсерватории, находящейся в Крыму и черной воде из источника Аджи-Су". Софья Новикова решила поделиться информацией о знаменитых людей, чья судьба связана с полуостровом. "Популярная группа "Кино" была основана в Крыму, в поселке Морское. Произошло это в 1981-м году. Вообще Крым прославляли и любили многие деятели культуры и искусства – И. К. Айвазовский, Чехов, Волошин, Грин, Аркадий Аверченко, Марина Цветаева, Мицкевич, Зощенко, Булгаков и многие другие", – написала Софья.

День воссоединения Крыма с Россией ежегодно отмечается 18 марта. Именно в этот день 7 лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации. В связи с этим во многих регионах России с 18 по 21 марта проводятся мероприятия под общим названием "Крымская весна".