В Уватском районе отремонтировали гидротехнические сооружения

19:34 13 марта 2021
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В Алымке Уватского района завершился ремонт гидротехнического сооружения. Всю площадь дамбы со стороны Иртыша отсыпали грунтом. На эти цели из районного бюджета выделили 5,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, на некоторых участках сооружения также установили заградительные боны общей протяженностью 350 погонных метров.

"Боны - эффективное средство постоянной плавучести, их размещаем для защиты береговой полосы от волновых и ветровых нагрузок в целях сохранения целостности конструкции сооружения", – прокомментировал инженер дирекции по управлению муниципальным хозяйством Виктор Пелех.

Всего в Уватском районе расположено пять гидротехнических сооружений: в Осиннике, Алымке, Туртасе и Увате, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: гидротехнические сооружения , Уватский район
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