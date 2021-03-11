В Тюмени пройдет феминистский книжный клуб

Феминистский книжный клуб с ТФИ "Гербера" пройдет в Тюмени в книжном магазине "Никто не спит" 14 марта. К обсуждению организаторы предлагают книгу "Миф о красоте: стереотипы против женщин" Наоми Вульф.

Американская писательница и журналистка Наоми Вульф рассказывает, откуда берутся стереотипные представления о женской красоте и почему они ограничивают свободу женщин не меньше, чем патриархальное "домашнее рабство". Физическое совершенство становится для женщин навязчивой идеей, а несоответствие ему — источником страданий. Но, даже достигнув идеала, женщина все равно проигрывает, поскольку приносит в жертву общепринятому стандарту внешности свою природную красоту, здоровье, энергию, сексуальность, а порой и жизнь.

Книга "Миф о красоте" впервые была опубликована в 1990 году, отдельные данные в ней устарели, некоторые приведенные исследования и цифры были опровергнуты, однако книга стала классикой научно-популярного жанра о феминизме.

Встреча пройдет в 15.00, необходима регистрация.