Тюменские автоинспекторы призывают женщин-водителей быть внимательнее на дорогах

Мероприятия, направленные на соблюдение Правил дорожного движения женщинами-водителями, проводят сотрудники ГИБДД в рамках празднования Международного женского дня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в 2020 году более 4,5 тысяч автоледи выехали на дороги региона, получив право управления транспортом после обучения в автошколах и сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД. Больше половины кандидатов в водители, получающих впервые водительские удостоверения в Тюменской области, – это именно женщины.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что женщины лучше мужчин сдают теоретический экзамен на получение водительских удостоверений, и наравне с ними – практический экзамен. Большинство женщин аккуратны за рулем и меньше, чем мужчины, нарушают Правила дорожного движения, в особенности грубо. Лишь каждое седьмое ДТП в Тюменской области совершают женщины-водители.

В преддверии праздника автоинспекторы традиционно поздравили автоледи на дорогах, вручили им цветы и памятки по безопасности дорожного движения, а также проводились мероприятия у детских учреждений, в ходе которых сотрудники ГИБДД напомнили тюменским мамам правила перевозки детей.