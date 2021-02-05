В тюменском Медгороде появился высокотехнологичный аппарат для радиотерапии онкобольных

фото департамента здравоохранения ТО

Открытие и ввод в эксплуатацию новой системы радиотерапии состоялись в Тюмени сегодня, 4 февраля. Линейный ускоритель позволяет максимально точно проводить программы дистанционной лучевой терапии при множестве онкологических заболеваний с высокой скоростью и максимальной эффективностью. Все это будет способствовать одной из основных целей национального проекта "Здравоохранение" - раннему выявлению онкопатологий и снижению смертности от них, сообщили в департаменте здравоохранения.

"Несмотря на эпидемию, национальные проекты продолжают работать. Приобретение данного высокотехнологичного оборудования весьма важно и своевременно, оно поможет сохранить очень много жизней, обеспечит людям с онкологическими заболеваниями нормальную социальную активность", - прокомментировала покупку нового оборудования замубернатора Ольга Кузнечевских.

"В Тюменской области на диспансерном учёте находятся 40 тысяч онкобольных. Новая система радиотерапии позволит сделать для них медпомощь доступнее и эффективнее, отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Модель линейного ускорителя позволяет проводить 3D-конформную лучевую терапию с применением таких современных методик, как IMRT, IGRT, RapidArc. Лечебный спектр охватывает лучевую терапию пациентов с новообразованиями головы и шеи, центральной и периферической нервной системы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, опухолевыми заболеваниями лимфоидной, кроветворной системы с целью как полного излечения, так и паллиативной или симптоматической помощи.

Аппарат обладает высокой пропускной способностью - это не менее 600 пациентов в год (60-70 пациентов в день). Одному пациенту в среднем проводится 25-37 сеансов. Благодаря появлению нового оборудования врачи-радиотерапевты смогут оптимизировать график проведения лучевой терапии и перенаправить потоки пациентов для удобства самих онкобольных и медперсонала.

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. "Благодаря реализации этих программ на сегодня обновлено 2/3 парка радиотерапевтической техники. Это положительно сказалось на качестве и доступности специализированной медицинской помощи – за год на ускорителе лечение получают, в среднем, 2 300 больных. Мы намерены развиваться и дальше, применять все доступные современные медицинские технологии, поэтому продолжим совершенствовать мастерство своих врачей в сертифицированных центрах обучения новым технологиям", - отметила и.о. директора Медгорода Елена Неверова.

Приобретение радиотерапевтической системы стало одним из этапов реновации высокотехнологичного оборудования в рамках национального проекта "Здравоохранение". На покупку лучевого ускорителя из областного бюджета было потрачено 120 млн рублей, сообщили в областном депздраве.