Тюменских водителей и пешеходов наградят за сознательность на дороге

Акции, направленные на позитивное и законопослушное участие в дорожном движении, проведут сотрудники ГИБДД и волонтеры дорожной безопасности в Тюменской области. Водителям и пешеходам, соблюдающим ПДД, вручат "Свидетельства сознательного участника дорожного движения".

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменско й области, мероприятия будут проходить на улицах городов и сел региона, в районах пешеходных переходов, на загородных дорогах, на автовокзалах в рамках региональной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". Каждому из участников акции будут вручаться карманные календари, посвященные безопасности детей-пассажиров, пешеходов, велосипедистов.

Водители, которые за прошлый год не нарушали правила дорожного движения и не привлекались к административной ответственности, будут получать сувениры с логотипом дорожной безопасности. В 2020 году на дорогах Тюменской области автоматическими камерами и инспекторами ДПС выявлено более 800 тысяч нарушений ПДД водителями и пешеходами. Тем не менее, тех, кто не нарушает правила безопасности, тоже очень много. ГИБДД предложит разместить фото с врученными им свидетельствами в социальных сетях.

