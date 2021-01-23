Режиссер Элина Куликова вступит в Тюмени с лекцией о театре ощущений

Бесплатная лекция режиссера и художницы Элины Куликовой о театре, построенном на физических чувствах, пройдет в Тюмени 28 января. Мероприятие состоится в МТЦ "Космос" в преддверии показа спектакля "ЛАВ – летучие ароматические вещества".

Элина Куликова расскажет о сенситивном направлении в искусстве: спектаклях и проектах, которые задействуют обоняние, вкусовые и тактильные ощущения зрителя. Она поделится собственным опытом в этом направлении на примере спектаклей "ЛАВ - летучие ароматические вещества", сайт-специфик променаде "Есть Ростов" и других работ.

"Два года назад я в первый раз задалась вопросом, почему нет спектаклей, где основным средством художественной выразительности, наряду с текстом, музыкой, актерской игрой, есть запахи. Мне было интересно раскрыть потенциал ароматов, запахов как полноценного художественного инструмента для создания спектакля. На лекции я расскажу о том, как можно делать такой театр, и что это совсем не сложно", – отметила режиссер.

Художница уже давно работает в области экспериментального театра, регулярно презентует проекты на международных театральных фестивалях и лабораториях. Окончила Факультет свободных искусств и наук СПбГУ и Bard College (NY, USA), а сейчас учится в Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, пишет "Мой портал".