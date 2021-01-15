Жителям многоквартирных домов Тюмени доступны передовые телекоммуникации

Фото: ООО "Русская компания"

Тюменский провайдер "Русская компания" проводит в многоквартирные дома высокоскоростной Интернет и кабельное телевидение по приятным ценам. Действуют пакетные предложения и праздничная акция "Новогодний калейдоскоп".

До конца января по акции "Новогодний калейдоскоп" безлимитный Интернет скоростью до 100 Мбит/с можно подключить за 450 рублей в месяц. Также можно провести в квартиру сразу и Интернет до 100 Мбит/с., и кабельное телевидение, включающее более 200 каналов. Стоимость составит 550 рублей в месяц.

Для многоквартирных домов, подключенных к технологии PON, есть возможность проведения Интернета скоростью до 200 Мбит/с за 599 рублей в месяц. Стоимость пакетного предложения Интернет + ТВ со скоростью до 200 Мбит/с составит по акции "Новогодний калейдоскоп" 699 рублей в месяц.

Кабельное ТВ от "Русской компании" включает более 200 каналов с фильмами, мультфильмами, сериалами, музыкой и познавательными телепередачами. Доступны каналы на любой вкус: о науке, здоровье, кулинарии, спорте, путешествиях, музыкальные и детские телеканалы. Провайдер предоставляет кабельное телевидение, которое гарантирует бесперебойное высокое качество изображения, подходящее по разрешению даже к самому крутому Smart-TV. Особенно хорошо оно подойдёт владельцам современных телевизоров с широкой диагональю и высоким разрешением.

Всем клиентам "Русской компании" гарантирована техническая поддержка в режиме 24/7. Проверить техническую возможность подключения по любому адресу можно на сайте t72.ru. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 39-00-39.