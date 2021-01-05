"Семейная диспетчерская" в Тюмени помогает в решении бытовых конфликтов

В 2020 году изменилась работа службы экстренного реагирования "Ребенок и семья". Сейчас она работает в режиме "единого окна" и называется "Семейная диспетчерская". Специалисты круглосуточно помогают в решении семейных конфликтов, преступлений, совершенных в отношении детей. По всем вопросам можно обращаться в единый колл-центр: 8-800-200-72-01.

В "Семейную диспетчерскую" могут позвонить родители и неравнодушные граждане, когда ребенку грозит опасность. Опытный кризисный психолог выслушивает и принимает решение о том, подключать специалистов к разрешению проблемы или экстренно выезжать на место.

В региональном центре "Семья" модернизировали и часть других услуг, меняя формат в условиях пандемии и перехода в онлайн. Так, произошла перезагрузка работы инспекторов по охране детства и проекта "Детство БезОпасности", связанных с профилактикой детской смертности, асоциального поведения. Работу в этом направлении перевели в режим микрогрупповых занятий, когда помощь оказывается практически индивидуально.

Провели модернизацию Службы консультации для родителей по вопросам воспитания и образования детей "Точка опоры". Бесплатную консультацию специалиста получить можно как очно по месту проживания, так и онлайн по скайпу или телефону. Выбрать консультанта и записаться на удобное время и в ближайший к дому консультационный пункт, можно на сайте точкаопоры72.рф

Всего на территории региона около 700 специалистов обеспечивают бесплатное консультирование родителей, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".