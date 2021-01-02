В тюменском сквере пройдут снежные баталии

Игровая программа "Снежные баталии" пройдет в сквере Казачьи луга 5 января в 12:00. Участников ждут викторина и эстафеты, на мероприятие приглашают как детей, так и взрослых.

Как сообщили в Центре русской культуры, участников программы разделят на команды. Перед началом баталий они примут участие в викторине "Снежный спорт", затем пройдут различные эстафеты: "Каракатицы", "Гонки", "Горнолыжники", "Лыжная тачка", "Бой снежками", "Греби лопатой", "Снежная баба".

По мнению организаторов, озорные игротанцы и зимняя зарядка помогут тюменцам получить заряд бодрости, а снежные игры и конкурсы не только поднимут настроение, но и согреют в морозный день, пишет ИА "Тюменская линия".