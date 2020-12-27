В Тюменской области проверят соблюдение правил перевозки детей

16:36 27 декабря 2020
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Сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях в преддверии зимних каникул и новогодних праздников.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в конце декабря – начале января традиционно растет трафик детских перевозок: родители возят детей на утренники, посещают ледовые городки, горки и праздничные елки, а также ездят по магазинам в поисках подарков. При этом не всегда соблюдают необходимые нормы безопасности.

В этом году к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей уже привлечено более 6,5 тыс. тюменских водителей.

ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки с детьми в условиях плохой погоды и пониженных температур, выбирать аккуратный стиль вождения, если в машине находится ребенок и, конечно, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.

Теги: безопасность , ГИБДД , дети , ПДД
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