Тюменцев приглашают на форум замещающих семей

VI региональный форум замещающих семей пройдет в Тюмени в онлайн-формате 24 декабря. Спикеры ответят на вопросы замещающих родителей в ходе прямой трансляции. Начало мероприятия в 17:00.

Участие в работе форума примут ведущие эксперты по работе с семьями и детьми — представители исполнительных органов государственной власти, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, представители департамента социального развития, департамента здравоохранения и департамента образования и науки Тюменской области, специалисты и психологи регионального центра "Семья".

"Наш форум — еще одна возможность для семей пообщаться друг с другом, поделиться своим опытом воспитания приемных детей, обратить внимание представителей власти на имеющиеся возможности для совершенствования системы поддержки и сопровождения, задать вопросы и совместными усилиями усовершенствовать реализуемую в области модель по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — рассказала Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних Регионального центра "Семья".

В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в них воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.