В Тюмени назовут книгу года

Торжественная церемония награждения победителей будет проходить в формате онлайн-трансляции на ютуб-канале библиотеки.

Завтра, 17 декабря, в Тюменской областной научной библиотеке будут объявлены итоги конкурса "Книга года – 2020".

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