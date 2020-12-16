В Тюмени назовут книгу года

Завтра, 17 декабря, в Тюменской областной научной библиотеке будут объявлены итоги конкурса "Книга года – 2020".
Торжественная церемония награждения победителей будет проходить в формате онлайн-трансляции на ютуб-канале библиотеки.
Конкурс стартовал 28 октября 2020 года. Организаторами выступили Тюменское региональное отделение общероссийской организации работников СМИ "МедиаСоюз" и департамент культуры Тюменской области.
По итогам работы экспертной комиссии состоялось заседание жюри, которое сформировало шорт-лист и определило победителей.
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