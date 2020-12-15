ГИБДД информирует тюменцев о графике работы в новогодние праздники

Госавтоинспекция Тюменской области сообщает о работе своих регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие праздники.
Госуслуги по регистрации транспорта, обмену и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Тюменской области 31 декабря 2020 года с 9:00 до 13:00, а также 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года с 9:00 до 18:00.
Обжаловать штрафы, вынесенные с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, можно будет 4, 6, 8 января с 9.00 до 17.00 в ЦАФАП ГИБДД по адресу: г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 45.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru