В Тюмени в середине декабря откроется "Фабрика Волшебства"

Главный праздник года все ближе, а значит новогодняя атмосфера становится все ощутимее. За окном сугробы, Тюмень уже украсили к празднику, повсюду наряжены елки и мерцают гирлянды. А чтобы Новый год был еще интереснее, в нашем городе откроется настоящая "Фабрика Волшебства".

Отличная новость для жителей и гостей города – в середине декабря заработает уникальный Интернет-ресурс. Всю информацию о праздничных мероприятиях нашего города можно будет найти на сайте фабрикаволшебства.рф

Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева рассказала, какие события нас ожидают в ближайшем будущем.

"Мы планируем запустить сайт с 15 декабря. До 30 января это будет путеводитель по праздничным мероприятиям, который поможет тюменцам и гостям города сориентироваться и организовать свой досуг. На сайте будет размещена афиша мероприятий, там же на карте новогодних локаций – елки, горки, катки, арт-объекты, а также информация об онлайн-мероприятиях, конкурсах, розыгрышах от партнеров. Интересна будет вкладка "Сказки Дедушки Мороза" и "Колыбельная Снегурочки", артисты ЦКиТ "Тюмень" активно наполняют этот раздел, – уточнила Ирина Александровна.

"Фабрика Волшебства" - проект, который поможет вам не пропустить ничего из самых увлекательных событий региона! На ресурсе можно будет узнать, когда зажгутся огни на главной городской елке, что такое чат-бот "Сказочное ориентирование" и в каких скверах он пройдет, где в рамках проекта "Праздник в каждый дом" можно будет услышать новогодние концерты творческих коллективов МАУК ЦКиТ "Тюмень" и многое другое.