Выставка "Боголюбов. Мастер русской батальной марины" открылась в Тюмени

Фото: пресс-служба ТМПО

В тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" 27 ноября открылась новая выставка "Боголюбов. Мастер русской батальной марины", посвящённая творчеству Алексея Петровича Боголюбова (1824-1896 гг.) - русского художника-мариниста.

Посетители увидят его графические работы, посвящённые действиям русского флота в годы Крымской войны (1853-1856 гг.). Помимо картин представлено несколько экспонатов, которыми могли обладать участники тех, далёких от нашей эпохи, событий.

Выставка будет открыта до 28 февраля 2021 года. Стоимость: 30 рублей (25 - при покупке онлайн на сайте ТМПО). Категория 6+. Подробнее по телефону: 46-49-63. При посещении музея не забудьте надеть защитную маску.