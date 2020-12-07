Афиша Тюмень разыгрывает серебряный браслет от "Русской ювелирной сети"

Фото: Афиша Тюмень

Афиша Тюмень объявляет розыгрыш серебряного браслета от "Русской ювелирной сети" (16+) в Инстаграме.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность выиграть стильное украшение. Будет один победитель, который получит серебряный браслет. Имя счастлива станет известно 11 декабря 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и "Русскую ювелирную сеть", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.

Шикарный серебряный браслет станет отличным дополнением к образу. Узнать подробности можно в аккаунте "Русской ювелирной сети".

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.