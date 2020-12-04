В трех тюменских поликлиниках устанавливают новые томографы

Фото из архива https://t.me/medic72

Компьютерные томографы закуплены в поликлиники №5, 2 и 8. Об этом на заседании Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции заявила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

В поликлинике №5 томограф уже запущен в эксплуатацию: 3 декабря обследованы первые пациенты. В поликлинике № 2 завершается монтаж монтаж оборудования. В поликлинику №8 томограф поступит в ближайшее время.