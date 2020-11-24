Тюменцам расскажут, как построить карьеру в отпуске по уходу за ребенком.

Ставший уже традиционным областной форум "Семья" и подростковый мотивационный "RocketForum" пройдет в Тюмени в один день и в новом формате. В связи с ограничениями, принятыми из-за пандемии, 12 спикеров в режиме онлайн ответят на вопросы, которые, согласно голосованию, проведенному на популярном в области портале "Детки!", больше всего волнуют тюменские семьи.

В 11:00 начнется лекция директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич "Мамина Карьера", в которой она расскажет о том, какое профессиональное обучение и дополнительное образование женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста, доступно у нас в области.

"Тема карьеры женщин, которые временно не работают, так как сидят дома с ребенком, с каждым годом становится только актуальнее, — рассказывает организатор форума, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. — В последние десятилетия одним из ключевых вопросов социальной политики во всех развитых странах стала проблема возвращения женщин на рынок труда после рождения детей и совмещение семейных обязанностей по воспитанию детей с работой. Тюменская область стремится поддерживать родителей в их решениях о занятости и труде; активно инвестирует в развитие семей, реализуя программы по уходу за детьми; способствует раннему выходу на рынок труда матерей, предоставляя равные возможности для совмещения семейных обязанностей и работы как мужчинам, так и женщинам. Но о многих из этих программ семьи не знают, поэтому о них будет подробно рассказано в рамках нашего форума".

В течение дня на одной площадке с топовыми спикерами также обсудят вопросы психологического климата в семье. А подростков ждут увлекательные истории из жизни от известных и успешных людей. Они расскажут какие качества и навыки помогли им, и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать в будущем успешным человеком, востребованным на рынке профессий, найти свое место в жизни, как реализовать свои мечты и обрести уверенность и при этом быть счастливым.

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация, которую быстро можно пройти по ссылке.