Тюменцы могут выиграть вкусный торт

15:22 24 ноября 2020
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Фото: Афиша Тюмень

Афиша Тюмень совместно с Ириной Соколовой объявляет розыгрыш вкусного торта (0+). Будет один победитель, который и получит главный приз.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу Афиша Тюмень и Ирину Соколову в социальной сети Инстаграм, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 1 декабря. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.

Ирина Соколова - опытный тюменский кондитер, который порадует вас и ваших близких к любому празднику. На выбор представлено более 30 вкусов. А на первый заказ действует приятная скидка в 10%!

*Приз может отличаться от представленного на фото.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.

Теги: Афиша Тюмень , розыгрыш , соцсети , торты
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