Тюменцы могут выиграть вкусный торт

Афиша Тюмень совместно с Ириной Соколовой объявляет розыгрыш вкусного торта (0+). Будет один победитель, который и получит главный приз.
Чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу Афиша Тюмень и Ирину Соколову в социальной сети Инстаграм, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.
Имя победителя станет известно 1 декабря. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.
Ирина Соколова - опытный тюменский кондитер, который порадует вас и ваших близких к любому празднику. На выбор представлено более 30 вкусов. А на первый заказ действует приятная скидка в 10%!
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*Приз может отличаться от представленного на фото.
Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.
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