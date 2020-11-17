Тюменцы признали молоко от компании "Золотые луга" лучшим по качеству

Фото: АО "Золотые луга"

Итоги Недели качества подвели в Тюмени 16 ноября. Одним из победителей народного голосования за лучший продукт стало молоко пастеризованное 3,2% от АО "Золотые луга".

В этом году всемирная неделя качества проводилась в Тюмени в рамках проекта "Выбирай свежее - покупай тюменское!". В гипермаркете "Лента" все желающие могли принять участие в дегустации и после этого выбрать лучший продукт на сайте покупайтюменское.рф.

"Этот год стал непростым и принес много новых изменений. К счастью, все изменения, коснувшиеся проекта "Выбирай свежее - покупай тюменское!", были положительными: мы активно работали с нашими товаропроизводителями, организациями торговли и покупателями. Мы стремились стать ближе к вам, и у нас это получилось!", - поделился на открытии Недели качества директор департамента потребительского рынка Александр Сидоров.

В этом году проект перешел в режим онлайн. Для удобства потребителей открылся сайт покупайтюменское.рф, на котором можно узнать все о тюменской продукции, ознакомиться с товаропроизводителями и заказать продукты на дом прямо с производства.

"Особое внимание компания "Золотые луга" уделяет качеству выпускаемой продукции. Все сырье проходит строгий контроль, производство оснащено современным иностранным оборудованием, а значит, мы можем гарантировать, что наш потребитель получает качественный и полезный продукт. Мы всегда ориентируемся на мнение покупателей, их высокую оценку, постоянное участвуем в региональных и Всероссийских конкурсах качества, получаем награды и признание экспертов, и, конечно, регулярно и успешно проходим проверки контролирующих органов", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.