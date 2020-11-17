В ТюмГУ разработают цифровые сервисы по изучению русского языка

Команда Центра адаптационных практик и тестирования Тюменского государственного университета получила грант Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию проекта "Онлайн-тренажер по русскому языку и культуре "Смотрим.Учим.Говорим", сообщает ТАСС.
На полученные средства в ТюмГУ займутся разработкой нового цифрового сервиса для изучения русского языка. В первую очередь новый цифровой сервис будет полезен для иностранных граждан. Новый сервис объединит актуальные цифровые технологии и инновационные методики обучения, а также повысит мотивацию к изучению русского языка и культуры.
Отметим, Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ функционирует с 2012 года. Его деятельность в полной мере соответствует задачам федеральной повестки по поддержке и популяризации русского языка и литературы за рубежом.
Помимо этого, ТюмГУ совместно с Тюменской областной общественной организацией "Центр развития лидерских и проектных компетенций" разработает интеллектуальные конкурсы, способствующие изучению русского языка как иностранного. В рамках этого проекта будут разработаны и проведены интеллектуальные конкурсы по русскому языку и культуре в формате онлайн-квиза. Разработкой вопросов для конкурсов о русском языке, истории и культуре займутся преподаватели Института социально-гуманитарных наук. Интеллектуальная игра ориентирована на широкую аудиторию – принять участие в мероприятии и проверить свои знания о России сможет любой иностранец, изучающий русский язык.
"Сегодня русский язык является важным проектом, связанным, прежде всего, с реализацией государственных интересов и национальной безопасностью. Основной задачей является обеспечение его глобальной конкурентоспособности. Одним из направлений в совершенствовании условий обучения русскому языку является разработка и внедрение свободных образовательных продуктов, которые отвечают потребностям широкого круга лиц и способны охватывать значительную аудиторию обучающихся", - прокомментировала руководитель проекта, и.о. проректора по образовательной деятельности ТюмГУ, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Елена Тумакова.
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