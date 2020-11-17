В ТюмГУ разработают цифровые сервисы по изучению русского языка

Фото: с сайта ТюмГУ

Команда Центра адаптационных практик и тестирования Тюменского государственного университета получила грант Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию проекта "Онлайн-тренажер по русскому языку и культуре "Смотрим.Учим.Говорим", сообщает ТАСС.

На полученные средства в ТюмГУ займутся разработкой нового цифрового сервиса для изучения русского языка. В первую очередь новый цифровой сервис будет полезен для иностранных граждан. Новый сервис объединит актуальные цифровые технологии и инновационные методики обучения, а также повысит мотивацию к изучению русского языка и культуры.

Отметим, Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ функционирует с 2012 года. Его деятельность в полной мере соответствует задачам федеральной повестки по поддержке и популяризации русского языка и литературы за рубежом.

Помимо этого, ТюмГУ совместно с Тюменской областной общественной организацией "Центр развития лидерских и проектных компетенций" разработает интеллектуальные конкурсы, способствующие изучению русского языка как иностранного. В рамках этого проекта будут разработаны и проведены интеллектуальные конкурсы по русскому языку и культуре в формате онлайн-квиза. Разработкой вопросов для конкурсов о русском языке, истории и культуре займутся преподаватели Института социально-гуманитарных наук. Интеллектуальная игра ориентирована на широкую аудиторию – принять участие в мероприятии и проверить свои знания о России сможет любой иностранец, изучающий русский язык.