Мартин приглашает тюменцев на экскурсию в "Контору пароходства"

Тюменцы выпустили новый гид, в котором моряк Мартин расскажет о своем доме — мультицентре "Конторе пароходства". Пройти по маршруту можно в любой день с 10:00 до 22:00 при помощи чат-бота в Telegram.

В этом маршруте Мартин расскажет об истории "Конторы пароходства": какой она была раньше и что в ней происходит сейчас. Он познакомит с главными направлениями работы мультицентра: креативным мышлением, городскими создателями и урбанистикой. С гидом можно прогуляться по залам "Конторы пароходства", узнать, что проходит в каждом из них и пройти интерактивные задания. Также персонаж поделится историей о том, что на самом деле произошло с ним в мультицентре.

Чтобы начать маршрут, необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему. Общаться с Мартином можно через видео, аудиозаписи и текст, рассказали редакции Moi-portal.ru.

Напомним, персонажем гида выступает моряк Мартин из романа Джека Лондона "Мартин Иден", который любит познавать мир и делиться этим с окружающими.

Мультицентр выпустил уже три маршрута: "Около Конторы", "Вау, какая стенка!" и "Сказки на ночь".