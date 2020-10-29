В преддверии Хэллоуина в издательстве "Эксмо" вышла книга в жанре дарк-фэнтези "Nomen nescio. Имя неизвестно"

Фото: INSIDEPROMOTION

Книга "Nomen nescio. Имя неизвестно" открыла новую серию издательства, посвящённую вампирам: "Истинные и Вечные. Сила крови".

Авторский дебют Олеси Проглядовой "Nomen nescio. Имя неизвестно" — книга-загадка, книга-борьба. В центре сюжета – противоречивая героиня, которая ищет себя. Она не знает своего настоящего имени, не помнит своего прошлого, но борется за своё будущее, точно понимая, за что стоит сражаться.

Книга разговаривает с читателем на разных уровнях – интересное в ней найдут и фанаты фэнтези, и любители медиевистики, и читатели, просто увлеченные остросюжетной литературой. Это история, мифология, реальные люди, которые стянуты тугим узлом. В произведении можно найти отголоски истории Древнего мира и Средних веков, а также явные параллели с сегодняшним днем. Почти каждое имя наделено смыслом, а многие персонажи отсылают к реальным личностям, которые были видными людьми своего времени – ныне, возможно, забытыми, но невероятно интересными.

Действие книги происходит в параллельном мире, который в представлении автора очень близок нашему реальному миру, в то же время удивляющий своими географическими и политическими метаморфозами.

"Nomen nescio. Имя неизвестно" искусно сочетает в себе элементы "тёмного фэнтези" с его коварными интригами, опасными заданиями, кровавыми драками и любовными хитросплетениями с нехарактерными для жанра поворотами сюжета, тонким юмором и актуальной сатирой на современную реальность. Текст поражает откровенностью, свободой и дерзостью персонажей, а потому его наверняка оценят фанаты "Настоящей крови" и "Игры престолов".

Телеведущая и продюсер Яна Чурикова, прочитавшая книгу одной из первых, считает "Nomen nescio. Имя неизвестно" достойной экранизации, сравнивая её с "Ведьмаком".

Олеся Проглядова, автор книги "Nomen nescio. Имя неизвестно":

"Книга "Nomen nescio. Имя неизвестно" была задумана давно, с тех пор она многократно трансформировалась по идее, и, наконец, её стало невозможно не написать. Я начала работать над ней в прошлом году в отпуске. Потом вернулась в Москву и забросила из-за работы. Однако она не давала мне покоя, постоянно откуда-то торчали "уши героя". В какой-то момент я вдруг поняла, что книгу надо написать, хотя бы для себя. В течение пары месяцев с трудом прерываясь на сон и работу, я постоянно писала – по вечерам, по выходным, в отпуске. Герои ожили, начали своевольничать, менять сюжет и свой мир. И вот "всего" каких-то без малого два года и нервы ни к чёрту, и книга издана".

Приобрести книгу можно на сайте издательства "Эксмо", в интернет-магазинах Book24 и Лабиринт, а также в сетевых книжных магазинах "Читай-город" и "Буквоед". Позже книга будет доступна в электронном виде на сайтах интернет-магазинов.