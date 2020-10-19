В Тюмени прошла сплошная проверка водителей на трезвость

Два десятка нарушений правил дорожного движения сегодня утром выявили инспекторы полка ДПС ГИБДД в ходе сплошных проверок водителей на трезвость. Проверки проводились в Тюмени на улице Ямской, 2 и на 174-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень.

Группа нарядов ДПС, работавшая на улице Ямской, задержала двух водителей в состоянии алкогольного опьянения. На них составлены административные материалы, автомобили эвакуированы на спецстояку.

Привлечены к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО 12 водителей, за нарушение правил перевозки детей — 2. Три водителя наказаны за нарушение правил светопропускемости стекол, еще три за установку газоболонного оборудования без соответствующей регистрации в органах ГИБДД.