В Тюменской области от гриппа привиты более 403 тысяч человек

В Тюменской области привито против гриппа более 403 тысяч человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2 планируется привить 60% населения Тюменской области, лиц из групп риска — не менее 75%.

"Поскольку сезон гриппа в этом году совпадает с циркуляцией новой коронавирусной инфекции, особенно важно быть привитым против гриппа, и чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Консультации по вопросам вакцинации жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.

Отметим, что по результатам еженедельного мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ, с 28 сентября по 4 октября на территории региона превышения эпидемических порогов не установлено.