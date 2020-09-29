Пожилых тюменцев научат пользоваться полезными мобильными приложениями

Акция "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченная ко Дню пожилого человека, пройдет в Тюмени 1 октября.

В рамках акции проводятся мастер-классы, образовательные лекции и интерактивные мероприятия. На одном из них — "Топ-5 приложений для смартфона" — тюменцев научат использовать свои мобильные устройства на максимум возможностей. Расскажут, как наложить музыку на видео, размыть фон одним нажатием пальца, дополнить видео текстом. Кроме этого, участники узнают, как без труда пользоваться государственными услугами в любом месте и в любое время.

Обращаем внимание, что в связи с ограничениями и в целях безопасности, мастер-класс пройдет в онлайн-формате на вебинарной площадке Etutorium. Зарегистрироваться можно уже сейчас, пройдя по ссылке.