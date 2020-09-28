В Тюмени откроется выставка о строителях региона

В строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2) 2 октября открывается выставка "Строители — призванье навсегда". Она посвящена истории строительного комплекса Тюменской области.

Свои экспонаты представили 12 организаций: Союз строителей Тюменской области, Тюменский индустриальный университет, АО "Тобольскстроймеханизация", НПО "Фундаментстройаркос", ОАО "Запсибгазпром", ОАО "Сухоложскцемент", ООО "Тюменский фанерный завод", ООО "Гидромеханизация", АО "Мостострой -11", ОАО "ТДСК", ООО "Завод ЖБИ -3", ООО "Компания Тюменьспецстрой".

Цель выставки — рассказать об истории строительных организаций, входящих в состав Союза строителей Тюменской области, который в нынешнем году празднует свое 20-летие.

По словам Веры Аксюты, директора музея истории архитектуры и строительства Тюменского края Тюменского индустриального университета, эта экспозиция послужит началом для формирования большой музейной коллекции на тему "Истории строительства в крае".

Открытие выставки 2 октября в 10 часов.