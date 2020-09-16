На набережной состоялась акция "Под чистым небом Победы"

Акция "Под чистым небом Победы" состоялась на Набережной реки Туры. Под открытым небом вниманию гостей представили известный фильм в арт-пространстве "Время Победы".

Участниками мероприятия стали члены Тюменской областной региональной организации ООО "Всероссийское общество инвалидов". Гости кинотеатра не только получили массу впечатлений от просмотра фильма, посвященного событиям военной истории нашей страны, но и провели несколько часов на свежем воздухе под теплыми пледами с горячим таежным чаем в руках.

Организатором мероприятия выступил ООО "Газпром недра" совместно с департаментом культуры администрации города Тюмени и Центром культуры и творчества "Тюмень".

Напоминаем, что на Масловском взвозе Набережной реки Туры работает арт-пространство "Время Победы", в котором можно не только посмотреть фильмы под открытым небом, но и найти единомышленников и заняться новым делом. Актуальное расписание доступно по ссылке.

Организаторами проекта выступают Департамент культуры администрации города Тюмени совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень" при поддержке администрации города Тюмени.