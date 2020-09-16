В тюменском Доме культуры стартовал новый творческий сезон

Фото: Дмитрий Сиялов

Дом культуры и творчества "Торфяник" в эти выходные распахнул свои двери для новых воспитанников. 12 сентября гостей ожидала насыщенная программа и знакомство с интересными направлениями учреждения.

День открытых дверей в Доме культуры и творчества "Торфяник" прошел в праздничной атмосфере и теплой радушной обстановке. Детям и их родителям представилась уникальная возможность познакомиться с различными направлениями и определиться с выбором.

К слову, в "Торфянике" есть все для поклонников модных направлений – таких, как "Мультипликация", "Sound-дизайн", "Хип-хоп музыка". Ну и, конечно, организаторы вновь открыли проверенные временем направления: "Театр", "Хореография" и "Студия вокала".

Помимо знакомства с преподавателями и студиями, собравшихся ожидал концерт, на котором нынешние воспитанники "Торфяника" продемонстрировали свои навыки и умения. Творческие занятия развивают мышление и креативность детей. Кто знает, возможно, первое выступление мировой знаменитости состоится именно на сцене тюменского ДК?

Больше информации вы можете получить в социальных сетях ДКиТ "Торфяник".