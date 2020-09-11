В тюменском музее продолжается проект "Второй ремесленный сезон"

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) приглашает всех желающих в гости в эти выходные. 12 и 13 сентября в музее вновь будет работать интерактивно-выставочная площадка "Второй ремесленный сезон".

Любой желающий сможет здесь научиться основам гончарного дела, составить свой собственный герб, принять участие в "Монетном аттракционе" и даже создать свою "Фьюзинговую осень" из стекла.

"Второй ремесленный сезон" продлится до 4 октября 2020 года и ждет гостей каждую субботу и воскресенье в музее "Дом Машарова". Вход свободный. Возрастных ограничений нет – приходите всей семьей!

С подробной программой можно ознакомиться в официальной группе Тюменского музейно-просветительского объединения. Справки по телефону +7(3452) 46-13-10.