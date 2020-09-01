В Тюмени состоится всенародная запись в детские кружки и секции

Фотография предоставлена организаторами

Единый день записи в детские кружки и секции Тюмени пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 19 сентября с 10:00 до 20:00. Мероприятие будет проходить в формате ярмарки.

В одном месте легко и быстро можно получить бесплатные консультации и записаться на понравившиеся курсы, кружки, секции, воспользовавшись подарочными сертификатами, которые будут вручены первоклассникам города.

Более 50 направлений дополнительного образования для детей в одном месте: 100 кружков, секций, клубов, школ города.

На мероприятии будут представлены следующие направления дополнительного образования для ваших детей:

· ИЗО ;

· Школы раннего развития;

· Компьютерные технологии, программирование, моделирование, робототехника, компьютерная графика, системное администрирование, разработка сайтов, приложений и игр. От 8 до 17 лет;

· Тренинги для детей, подростков и взрослых по скорочтению, развитию интеллекта и памяти. От 4 лет;

· Мастер-классы по рисованию в различных техниках, лепка из глины, кукольный театр. От 3,5 до 13 лет;

· ЕГЭ, подготовка детей к школе;

· Студии танца и фитнеса;

· Музыкальные школы;

· Кулинария;

· Художественная гимнастика от 3 лет.

· Творческие и развивающие занятия для детей и взрослых;

· Моделирование, робототехника, студия керамики и мастер-классы.

· Дополнительное образование дошкольников: чтение, математика, иностранные языки, эстрадный вокал, театральные студии.

· Интерактивные этнокультурные программы для детей;

· Обучение иностранным языкам. От 3 до 17 лет вокал и продюсирование; бизнес-мышление, балет, актерское мастерство, развитие уверенности, мода и кино.

· Спортивные секции города;

· Студии творчества и дизайна;

· Студии актерского мастерства и моды;

· Школы развития интеллекта

· Блогерские школы.

Концертно-театральное объединение наряду со всеми представит свои направления дополнительного образования детей. Подробную информацию можно получить по телефону: 89028554491. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.