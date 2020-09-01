В Тюмени состоится всенародная запись в детские кружки и секции

Единый день записи в детские кружки и секции Тюмени пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 19 сентября с 10:00 до 20:00. Мероприятие будет проходить в формате ярмарки.
В одном месте легко и быстро можно получить бесплатные консультации и записаться на понравившиеся курсы, кружки, секции, воспользовавшись подарочными сертификатами, которые будут вручены первоклассникам города.
Более 50 направлений дополнительного образования для детей в одном месте: 100 кружков, секций, клубов, школ города.
На мероприятии будут представлены следующие направления дополнительного образования для ваших детей:
· ИЗО ;
· Школы раннего развития;
· Компьютерные технологии, программирование, моделирование, робототехника, компьютерная графика, системное администрирование, разработка сайтов, приложений и игр. От 8 до 17 лет;
· Тренинги для детей, подростков и взрослых по скорочтению, развитию интеллекта и памяти. От 4 лет;
· Мастер-классы по рисованию в различных техниках, лепка из глины, кукольный театр. От 3,5 до 13 лет;
· ЕГЭ, подготовка детей к школе;
· Студии танца и фитнеса;
· Музыкальные школы;
· Кулинария;
· Художественная гимнастика от 3 лет.
· Творческие и развивающие занятия для детей и взрослых;
· Моделирование, робототехника, студия керамики и мастер-классы.
· Дополнительное образование дошкольников: чтение, математика, иностранные языки, эстрадный вокал, театральные студии.
· Интерактивные этнокультурные программы для детей;
· Обучение иностранным языкам. От 3 до 17 лет вокал и продюсирование; бизнес-мышление, балет, актерское мастерство, развитие уверенности, мода и кино.
· Спортивные секции города;
· Студии творчества и дизайна;
· Студии актерского мастерства и моды;
· Школы развития интеллекта
· Блогерские школы.
Концертно-театральное объединение наряду со всеми представит свои направления дополнительного образования детей. Подробную информацию можно получить по телефону: 89028554491. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
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