Тюменцев проконсультируют насчет регистрации долевки

В четверг, 27 августа, жители Тюменской области смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией договоров долевого участия в строительстве и прав на объекты долевого строительства.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8(3452) 43-28-43.