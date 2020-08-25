Тюменцев проконсультируют насчет регистрации долевки

16:23 25 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В четверг, 27 августа, жители Тюменской области смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с государственной регистрацией договоров долевого участия в строительстве и прав на объекты долевого строительства.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8(3452) 43-28-43.

Теги: долевое строительство , Росреестр
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