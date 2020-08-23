Ко Дню знаний в Тюмени ожидается рост цен на букеты

В последние дни августа в тюменских магазинах цветов ожидается традиционное повышение цен на букеты – в преддверии Дня знаний. Флористы рекомендуют заказывать цветочные композиции заранее, потому что 1 сентября собирать индивидуальные букеты уже не будут – придется выбирать из того, что есть.

Школьные линейки в Тюмени будут проходить с ограничениями, тем не менее учащиеся и их родители планируют поздравить учителей с началом нового учебного года. Однако важно помнить: чем ближе 1 сентября – тем выше цены на цветы.

Флорист из Тюмени Алиса Перова рассказала, что на самые "ходовые" цветы – розы, астры, хризантемы, тюльпаны – цены поднялись на 15-20% еще с 20 августа. Букеты подорожали в среднем на 10%. В цветочных магазинах уже по несколько десятков заказов, горожанам советуют заказывать как минимум за неделю, чтобы получить желаемый букет и уложиться в бюджет.

29-31 августа, а уж тем более 1 сентября с утра придется выбирать из того, что есть в наличии, а собирать букеты по просьбе покупателей флористы не будут.

В среднем букеты стоят от 1100 рублей, цена хорошей композиции – от 1500-1700 рублей. От 600 рублей можно подобрать небольшие букетики в корзиночках или коробочках. За вырезанную из дерева надпись "С 1 Сентября" или "Любимому учителю" придется отдать еще от 100 до 250 рублей, пишет "Мегатюмень".

Отметим, продавцы цветочных салонов просят тюменцев не забывать надевать маски при походе за букетами, соблюдать социальную дистанцию и по возможности делать заказы на композиции через сайты, соцсети или по телефону.