Тюменская гимнастка удостоилась степени президента России

Воздушная гимнастка цирковой студии "Икар" Влада Хамидулина много лет успешно представляет наш регион на федеральных и международных соревнованиях.
Гордость 15-летней Влады – гимнастическое кольцо, подобранное индивидуально. На высоте 8 метров гимнастка выполняет сложные трюки, вызывая восторг как у зрителей, так и у профессионалов циркового искусства.
"Влада участвовала во многих международных фестивалях, неоднократно была победителем. Проанализировав заслуги, Союз цирковых деятелей выдвинул ее на президентскую стипендию", - говорит руководитель цирковой студии "Икар" Татьяна Лях.
Девушка признается, что сначала даже не поверила такому счастью. Президентскую стипендию за достижения в области циркового искусства в размере 80 тыс. рублей по праву можно назвать дополнительной мотивацией.
Воздушная гимнастика – это не только изящные выступления и удивляющие зрителей трюки. Как отмечает Татьяна Лях, пока не набьешь ссадины и не получишь кровавые мозоли, в цирке ничего не добиться.
Влада оказалась среди тех, кто вытерпел боль, обиды, слезы. Находясь в цирковой студии с 6 лет, девушка не думает останавливаться и хочет идти дальше. Следующая цель гимнастки – покорение Европы.
Студии "Икар" повезло с воспитанниками, а воспитанникам – со студией. "Икар" без сомнений может похвастаться талантливыми учениками: в копилке студии имеются дипломы лауреатов I степени в номинации "Акробатический этюд", гран-при за воздушную гимнастику, диплом лауреатов I степени в номинации "Воздушная гимнастика".
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